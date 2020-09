Notizie Milan – Matteo Gabbia verso la permanenza in rossonero

MILANO – Il Milan potrebbe trovare in casa propria il rinforzo in difesa che sta cercando! Nelle ultime ore i rossoneri hanno puntato diversi giocatori per il reparto arretrato e il nome più caldo sembra essere quello di Wesley Fofana: il giovane giocatore è di nazionalità francese e gioca nel Saint-Etienne.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel match del 17 settembre contro lo Shamrock Rovers potrebbe giocare titolare Matteo Gabbia. Il giovane è un prodotto del vivaio del club, nel caso in cui la sua prestazione convincesse Pioli, potrebbe prolungare la sua permanenza in rossonero. Su di lui, nelle ultime settimane, si era fatto avanti il Genoa, interessato ad acquistarlo in prestito: la trattativa, però, non è mai decollata. Il Milan, dunque, potrebbe trovare in casa propria il tanto desiderato rinforzo in difesa.