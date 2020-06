Notizie Milan – Massara, futuro incerto e le sirene da Roma

MILANO – Le voci sul futuro dell’attuale dirigenza del Milan sono sempre di grande attualità. Oggi il Corriere dello Sport, ha riportato la notizia di un possibile interessamento della Roma nei confronti di Massara, attuale direttore sportivo del diavolo. Arrivato la scorsa estate, soprattutto per volere di Maldini e Boban, non è riuscito a lasciare il segno. La rivoluzione che il Milan si appresta ad attuare coinvolgerà anche lui e Maldini, mentre Boban, come sappiamo, è già andato via ad inizio marzo. Con il sempre più probabile arrivo di Rangnick, aumentano vertiginosamente le possibilità che anche Massara e Maldini restino tagliati fuori dal nuovo progetto e facciano le valigie. In tutto questo Roma e Gianluca Petrachi, diventato direttore sportivo giallorosso meno di un anno fa, sarebbero già ai ferri corti, tanto che il presidente Pallotta si starebbe guardando intorno per sostituirlo. Tra i candidati alla successione ci sarebbe anche Frederic Massara, il quale ha già lavorato nella dirigenza capitolina. Si tratterebbe quindi di un ritorno, dato che proprio nella Roma ha vissuto la sua prima esperienza dirigenziale in Serie A.

