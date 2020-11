Notizie Milan – Marino: “Il goal di Ibra era regolare, inutile protestare”

MILANO – Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro il Milan, concentrandosi anche sul goal di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole a UdineseTv:

“La rete di Ibrahimovic? Bisogna valutare dov’era la palla, per capire se quello era fallo o meno, chi era più vicino al pallone. Per me la palla era più vicina allo svedese e quindi non era rigore. Quando affronti una squadra come il Milan devi dare tutto, solo così puoi coprire il divario tecnico, con il furore agonistico“.