Notizie Milan – Marcus Thuram, ecco quanto costa

MILANO – L’ultima idea per il Milan, in attacco, è Marcus Thuram. La notizia è arrivata dalla Germania, il figlio di Lilian sta incantando con il club tedesco e potrebbe essere un’idea di mercato che si potrebbe concretizzare soltanto la prossima estate. La valutazione del cartellino, infatti, è alta e difficilmente il suo club se ne priverebbe ora. Il Milan però potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il procuratore del ragazzo, Mino Raiola. Proprio lui e il nome dell’esterno è venuto fuori nei contatti di questi giorni per sbrogliare i tanti rinnovi contrattuali dei rossoneri con l’agente. Da Donnarumma a Romagnoli, passando anche per Ibrahimovic. Serviranno però 30 milioni di euro per mettere le mani su Thuram, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.