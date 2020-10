Notizie Milan – Marani: “Che risposta dei rossoneri all’assenza di Ibra”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport , Matteo Marani è tornato a parlare del Milan ecco che cosa ha detto.

“Pioli ha fatto e sta facendo un lavoro eccezionale al Milan. Va detto anche che ha lavorato molto benne alla Lazio il suo primo anno e alla Fiorentina, quando ha dovuto gestire la tragedia legata ad Astori. Senza dimenticare il suo lavoro al Bologna. Il Milan era chiamato a dare risposta all’assenza di Ibrahimovic, ed è stata eccezionale. Perché Ibra è insostituibile per i rossoneri, infatti non ci sono ricambi per lo svedese, Leao è un altro tipo di giocatore. Secondo me manca anche un difensore centrale che possa alternarsi a Romagnoli e Kjaer. A me il Milan piace, mi aspetto tanto da Tonali. Il Diavolo ha preso delle buone alternative ai titolari“.