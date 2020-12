Notizie Milan – Maldini: “Saelemaekers? Non lo conoscevo”

MILANO – Ai microfoni di Dazn, Paolo Maldini ha parlato di una delle rivelazioni del Milan: Alexis Saelemaekers. Ecco le parole del direttore tecnico rossonero:

“Saelemaekers? Non lo conoscevo il suo nome è stato proposto dallo scouting del Milan. Cercavamo un terzino destro in quel momento lì, o uno che in previsione un giorno potesse giocarci. Abbiamo visto lui che giocava a destra, a sinistra, da terzino, da numero dieci. Sempre con un intensità altissima“.