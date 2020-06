Notizie Milan – Maldini: l’addio ai rossoneri è ormai scontato

MILANO – La convivenza tra Paolo Maldini e Ralf Rangnick è irrealizzabile. In passato il direttore tecnico del Milan aveva, più volte, bocciato l’arrivo del tedesco sulla panchina del diavolo, definendolo come un nome “non da Milan”.

Il dirigente rossonero, con Rangnick nuova guida tecnica del club, vedrebbe il suo ruolo ridimensionarsi e di molto, viste le garanzie che chiede il tedesco. Uno scenario che Maldini non accetterebbe e che potrebbe portare ad un addio tra le parti, come successo in passato con Zvonimir Boban. Il rendimento di Bennacer e Theo Hernandez, calciatori voluti dalla storica bandiera rossonera, non servirà a far cambiare idea alla proprietà del club meneghino. Dentro Rangnick, fuori Maldini.

