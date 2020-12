Notizie Milan – Maldini: “Ibra? A livello di van Basten”

MILANO – Intervistato da Dazn Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“L’idea Ibra nasce nel gennaio precedente rispetto al suo arrivo. Avevamo parlato sia con lui che con Raiola, ma aveva già dato la sua parola ai Galaxy. Sarebbe rimasto lì se avesse raggiunto determinati obiettivi. Una volta raggiunto quel risultato ha detto: “Mi dispiace, ne riparliamo”. Lui e Kjaer ha portato risultati incredibili, ora il Milan ha il giusto mix di esperienza e gioventù. Sono arrivati nel momento giusto, quando servivano punti di riferimento. Ovvio è stato un rischio, veniva da 2 anni di MLS, ed è una cosa completamente diversa. Lui stesso, quando abbiamo proposto 18 mesi di contratto, ci ha detto facciamo sei, non so cosa posso darvi. Il suo livello ora? Per quello che ha fatto e che sta facendo, è senza dubbio al livello di van Basten. Fare una classifica è sicuramente difficile, posso dirti che Baresi e Marco erano quelli che avevano qualcosa in più degli altri, quando giocavo anch’io. Purtroppo van Basten ha dovuto smettere sul più bello. Ibra mi ricorda lui perché quando sei un campione lo sei anche fuori dal campo, il campione riconosciuto da tutti è quello che è campione in tutto. Il suo apporto? E’ un rompi scatole incredibile. Il nostro era già un gruppo competitivo, ma forse i ragazzi venivano un po’ frenati dalle responsabilità. Poi è arrivato lui e si le è prese tutte sulle sue spalle“.