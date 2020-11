Notizie Milan – Maldini e Massara hanno tentato il colpo Ribery

MILANO – Ci aveva provato in estate il Milan. Questo è quello che rivela il quotidiano La Nazione, in merito a Franck Ribery e, appunto, i rossoneri. Il rapporto attuale tra il francese e il club viola non è dei migliori. Complice un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, sia della squadra che dello stesso ex Bayern Monaco. E i 4 milioni di euro all’anno che il giocatore percepisce. In estate però il Milan lo ha tentato sul serio, l’esterno ha tentennato, salvo poi decidere di rimanere a Firenze.