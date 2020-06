Notizie Milan – Maldini: assente a Milanello per un piccolo intervento

MILANO – Non è passata inosservata l’assenza di Paolo Maldini a Milanello. Ieri nel centro sportivo rossonero è andato in scena un confronto tra la dirigenza del Diavolo e i calciatori, dove si è discusso di alcuni temi, come la riduzione degli stipendi. Ibrahimovic e Gazidis sono andati allo scontro faccia a faccia, con il sudafricano che ha cercato di mantenere un tono pacato, davanti all’attacco dello svedese. L’assenza del direttore tecnico ha stonato, anche perché in questi mesi non ha mai fatto mancare la sua vicinanza ai giocatori. Il portale TMW ha rivelato il motivo per il quale l’ex capitano e bandiera del Milan non fosse presente. Maldini si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico, la rimozione dei calcoli al rene, che gli ha fatto saltare l’incontro di ieri.

