Notizie Milan – L’Udinese fa sul serio per Tommaso Pobega

MILANO – La stagione in Serie B di Tommaso Pobega, con la maglia del Pordenone non è passata inosservata. Il giovane calciatore, scuola Milan, è riuscito ad attirare l’attenzione di diversi club, anche in Serie A. Avevamo già riportato l’interesse del Torino nei suoi confronti, ma ai granata va aggiunta anche l’Udinese. I friulani avrebbero già presentato una prima offerta per il ragazzo ai rossoneri. 5 milioni di euro, sempre secondo la stessa fonte, ma le richieste del diavolo si attestano sui 7. Una piccola differenza da colmare per far decollare la trattativa. La squadra della famiglia Pozzo dovrebbe incassare una cifra superiore ai 20 milioni di euro per Madragora e una parte del incasso dovrebbe venir girato per arrivare proprio a Pobega.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live