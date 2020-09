Notizie Milan – Lucas Paquetà si mette in mostra per possibili offerte

MILANO – Il Milan continua a muoversi anche sul mercato in uscita! Dopo aver affondato alcuni colpi eccellenti in entrata, come Sandro Tonali e Brahim Diaz, il club rossonero vorrebbe anche cedere dei giocatori della rosa: alcuni, infatti, non sembrano essere ritenuti essenziali da mister Pioli.

Tra questi sembra esserci anche Lucas Paquetà. Come affermato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista brasiliano ieri si è messo in mostra in vista di possibili offerte nell’amichevole contro il Novara: difatti, il calciatore ha realizzato una doppietta e ha messo il suo zampino anche negli altri due gol rossoneri. Il Milan è in attesa di offerte per Paquetà, ma ancora non sono state intavolate delle trattative. Nelle prossime settimane si conoscerà il futuro del centrocampista brasiliano.