Notizie Milan – Lucas Biglia vorrebbe rimanere in Italia

Notizie Milan – Biglia vorrebbe rimanere in Italia

MILANO – Continuano a circolare voci di mercato vicine al Milan! I rossoneri, ormai, sembrano diventati i veri protagonisti di questa finestra estiva, soprattutto dopo l’acquisto di Sandro Tonali e il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Anche in uscita, però, la società milanista sembra essere tra quelle più attive.

Molte squadre, infatti, sono interessate ad alcuni giocatori rossoneri: tra queste c’è anche il Torino, che da tempo è sulle tracce di Lucas Biglia. Secondo quanto riportato da TuttoSport, continua ad essere vivo l’interesse della società granata per il centrocampista argentino, ormai fuori dai piani del Milan. La testata torinese, poi, ha riportato le parole del Principito, che anche la prossima stagione vorrebbe rimanere in Italia. Il Toro continua quindi a seguire il giocatore classe 1986, che con queste parole potrebbe aprire le porte al trasferimento in Piemonte.