Notizie Milan – Lucas Biglia ha detto di sì al Torino

Notizie Milan – Biglia ha detto di sì al Torino

MILANO – Novità sul mercato in uscita del Milan! I rossoneri continuano ancora ad essere i veri protagonisti della finestra estiva e molte trattative passano dalle parti di Milanello. Già si era detto della volontà di Lucas Biglia, giocatore in uscita dai diavoli, di rimanere a giocare in Italia: ora ci sono aggiornamenti sulla sua situazione.

Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, il centrocampista argentino avrebbe detto di sì al Torino, che da tempo si era messo sulle sue tracce. Il Principito avrebbe accettato tutte le condizioni contrattuali offerte dalla società granata ed ora sarebbe in attesa di una contromossa dei torinesi, che sembrano voler attendere. Infatti, nelle scorse ore, Cairo avrebbe provato ad intavolare una trattativa per riportare in Italia Torreira, che però ha molte richieste anche all’estero. Nel frattempo, Lucas Biglia, che a Torino ritroverebbe Marco Giampaolo, è in attesa di conoscere il suo futuro.