Notizie Milan – Lovato, i rossoneri pronti all’assalto, ma c’è anche la Juve

MILANO – Matteo Lovato e il Milan. Questa potrebbe essere delle piste di mercato da seguire con particolare attenzione, nella prossima finestra invernale. Tuttosport ha fatto il punto della situazione sulle voci che hanno per protagonista il difensore centrale dell’Hellas Verona, che piace tanto ai rossoneri, ma non solo. Sì perché ci sarebbe anche la Juventus sul ragazzo e la concorrenza dei bianconeri potrebbe mandare all’aria i piani del Diavolo. La dirigenza del Milan, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro, per prelevarlo a gennaio. Non è detto, quindi, che la proposta rossonera riesca ad accontentare il presidente Setti.