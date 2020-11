Notizie Milan – Lo Schalke 04 potrebbe abbassare le pretese per Kabak

MILANO – Lo Schalke 04 non attraversa un buon momento. Crisi sul campo, di risultati e gioco, crisi finanziaria. Entrambe potrebbero spingere la squadra tedesca ad abbassare le pretese per Kabak. Il Milan infatti non ha mai smesso di pensare al turco e la Gazzetta dello Sport ha riportato come i 25 milioni di euro chiesti in estate potrebbero essere rivisti al ribasso. I rossoneri restano comunque alla finestra, a gennaio, il Diavolo sicuramente tornerà alla carica. L’intenzione è quella di regalare a Stefano Pioli un nuovo innesto per la difesa.