Notizie Milan, l’Inter abbandona Tonali: tutto su Vidal e Kantè

Notizie Milan – L’Inter abbandona Tonali

MILANO – La strada del Milan per l’acquisto di Sandro Tonali si fa sempre più in discesa! Dopo aver sorpassato l’Inter nella trattativa per assicurarsi il giovane del Brescia, i rossoneri sono sempre più vicini alla conclusione dell’affare e alla vittoria nel derby di mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i cugini nerazzurri avrebbero abbandonato la pista Tonali, dirigendosi verso altri giocatori. Gli obiettivi di mercato dell’Inter per il centrocampo, adesso, sembrano essere il cileno Vidal, in uscita dal Barcellona, e il francese Kantè del Chelsea. Il Milan, quindi, è sempre più vicino ad abbracciare una delle migliori promesse del calcio italiano, battendo anche la concorrenza degli eterni rivali.