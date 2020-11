Notizie Milan – L’identikit del prossimo difensore rossonero

MILANO – Paolo Maldini ha parlato a Dazn. Il direttore tecnico del Milan ha spiegato quali sono le caratteristiche che cerca in un difensore. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un centrale a gennaio. Ecco le sue parole:

“Quando cerchi un giocatore devi sapere quello che vuoi, poi è il reparto scouting che ti propone, in base anche a quello che ha funzionato di più negli ultimi cinque anni rispetto ai cinque precedenti. Faccio l’esempio della difesa, per me è abbastanza facile da leggere un difensore, ma adesso le cose sono cambiate. Prima veniva richiesto un giocatore che stava bene in un reparto, ora andrei a prendere un giocatore che è forte nell’uno contro uno. La concentrazione, la forza nell’uno contro uno è difficile da insegnare, invece si può lavorare sullo stare bene nel reparto. Per come gioca il Milan oggi andrei a prendere un calciatore forte nell’uno contro uno. Poi sarà compito del mister inserirlo all’interno del reparto“.