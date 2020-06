Notizie Milan – L’ex Ricardo Oliveira: 40 anni e non sentirli

MILANO – Ricardo Oliveira non ha intenzione di smettere con il calcio giocato. L’attaccante brasiliano, infatti, secondo le ultime indiscrezioni starebbe trattando la rescissione del suo contratto con l’Atletico Mineiro. Santos e Atletico Paranaense sarebbero infatti interessate a mettere sotto contratto l’ex Milan. Quindi nonostante i suoi 40 anni non è ancora arrivato il momento di appende gli scarpini al chiodo. I tifosi rossoneri ricorderanno certamente Ricardo Oliveira, arrivato a Milano come “anticipo” per Ronaldinho. L’attaccante però si rivelò essere un flop, anche se la sua prima a San Siro è stata contraddistinta da un goal alla Lazio.

