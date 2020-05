Notizie Milan – L’ex Menez cercato in Serie C, ipotesi coppia con Mastour

MILANO – La prossima sessione di mercato potrebbe regale un’inaspettata sorpresa. Il Milan, però, questa volta è coinvolto soltanto “di riflesso”. La Reggina, club attualmente in Serie C, starebbe provando ad arrivare all’ex rossonero Jeremy Menez. Un progetto davvero molto ambizioso, che testimonia la voglia della proprietà, della squadra calabrese, di provare ad arrivare in Serie A il più velocemente possibile. Al francese è già stata fatta una prima offerta, un biennale, e in caso di risposta positiva il direttore sportivo Massimo Taibi, riuscirebbe a ricomporre una coppia tutta rossonera. Infatti tra le fila della Reggina c’è anche Hachim Mastour, ex enfant prodige delle giovanili del Diavolo.

