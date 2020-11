Notizie Milan – L’ex Locatelli sempre più nei piani di una big italiana

MILANO – Il portale calciomercato.com, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Manuel Locatelli. L’ex centrocampista del Milan e uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione del Sassuolo ed è finito nel mirino della Juventus. I bianconeri con il passare del tempo si stanno convincendo sempre più delle capacità del ragazzo e lo reputano come il profilo adatto per aggiungere qualità al centrocampo di Andrea Pirlo. A gennaio dovrebbe andare in scena l’assalto, forse decisivo. I neroverdi però valutano Locatelli almeno 30 milioni di euro. Dato che il tecnico De Zerbi lo reputa fondamentale e ha chiesto alla sua società di trattenerlo almeno fino al temine della stagione di Serie A.