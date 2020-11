Notizie Milan – L’ex Locatelli è ormai il leader del Sassuolo

MILANO – Da sorpresa a conferma. Questa è la parabola di Locatelli con il Sassuolo, l’ex calciatore del Milan, infatti, continua a brillare in neroverde e De Zerbi ‘se lo coccola’. Un’altra grande prova contro il Napoli di Gattuso, altro ex rossonero. Leader a tutti gli effetti di questo Sassuolo che continua ad incantare in Serie A, una rete su rigore per il centrocampista, viste le tante assenze nel reparto offensivo, che confermano come il giocatore sia ormai maturato rispetto al suo passato tra le fila del Diavolo. Potrebbero aumentare i rimpianti però dato che Locatelli è finito nei radar della Juventus, pronta ad investire su di lui per rinforzare il centrocampo vero e proprio ‘tallone d’Achille‘ della squadra bianconera.