Notizie Milan – L’Everton prova a beffare i rossoneri

MILANO – Thiago Silva e Layvin Kurzawa sono ormai arrivati ai saluti con il PSG e in estate saluteranno la compagine francese per continuare la loro carriera calcistica in altri club. Tra le varie indiscrezioni di mercato, sui due calciatori, ci sono anche quelle che riguardano da vicino il Milan. La società rossonera osserverebbe la loro situazione in attesa di muovere i primi passi concreti, ma secondo quanto riporta Le10sports.com, l’Everton sarebbe pronto a sferrare l’assalto. La squadra di Carlo Ancelotti avrebbe individuato nel centrale e nel terzino i rinforzi giusti per la prossima stagione. Gli ottimi rapporti tra il brasiliano e l’ex allenatore del Milan potrebbero spingere il giocatore ad affidare il suo futuro alla squadra di Liverpool. Discorso diverso per il terzino che alla ricerca delle giusta offerta economica con la possibilità di giocare titolare.

