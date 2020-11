Notizie Milan – Leonardo spegne il sogno Mauro Icardi?

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Abbiamo raccontato come il Milan stia cullando il sogno di riportare in Italia Mauro Icardi. Intervistato, da RMC Sport, proprio sul futuro dell’Argentino, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha però gettato acqua sul fuoco. Ecco le sue parole:

“Credo che tra cinque anni Mauro sarà ancora importante per questo club. Così come lo è stato anche nella scorsa stagione. Noi lo abbiamo prima preso in prestito, poi siamo riusciti ad abbassare il prezzo del suo cartellino e lo abbiamo acquistato, purtroppo si è infortunato e ora non al meglio della condizione. Queste però sono cose capitano nella carriera di un calciatore“.