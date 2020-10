Notizie Milan – Leo Duarte sempre positivo al Covid-19

MILANO – Al contrario di Zlatan Ibrahimovic, il difensore rossonero Leo Duarte non è ancora guarito dal Covid-19. Il brasiliano è stato scoperto positivo lo scorso 22 settembre ma non è risultato negativo a due tamponi di seguito, quindi non è ancora considerato guarito e, di conseguenza, non può tornare ad allenarsi con i compagni a Milanello. Sicuramente Duarte salterà il derby di sabato sera, dove in difesa, complici la positività anche di Gabbia e l’infortunio di Musacchio, saranno a disposizione di Pioli soltanto Romagnoli e Kjaer.