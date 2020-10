Notizie Milan – Leao o Rebic, adesso chi è il titolare a sinistra?

MILANO – Un’altra buona prova e due assist. Rafael Leao si sta prendendo il Milan, merito anche di Stefano Pioli che lo ha spostato sulla fascia sinistra, complice l’assenza di Rebic per infortunio. Dopo il Derby quindi l’ex Lille continua a brillare e c’è da chiedersi chi sarà il titolare sulla fascia mancina, una volta recuperato il croato. Potrebbe accadere quelle che è già successo a destra con Saelemaekers che ormai è la prima scelta in quel ruolo e a farne le spese è stato Castillejo, in estate lo spagnolo era il titolare, ora è finito in panchina, scavalcato dal belga.