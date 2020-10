Notizie Milan – Leao, goal e prestazioni convincenti

MILANO – Nono goal in rossonero, quello contro lo Sparta Praga, per Rafael Leao. Il quinto da subentrato per il portoghese, che in questo avvio di stagione si sta ritagliando un ruolo da protagonista con il Milan. Sia da punta esterna, con i suoi assist regalati ai compagni. Sia da prima punta al posto di Zlatan Ibrahimovic. Quella in Europa League è un’altra conferma dell’ottimo momento del giocatore e dello stato di forma davvero impeccabile. Quindi l’ex Lille si sta trasformando da oggetto misterioso a piacevole sorpresa, adesso è il tempo di conferme però per Leao, che non deve fare passi indietro, perché sta diventando una pedina fondamentale per Stefano Pioli.