Notizie Milan – Le ultime sul rinnovo di Milenkovic con la Fiorentina

MILANO – Nikola Milenkovic è sempre nei pensieri del Milan, nonostante tutti gli assalti estivi andati a vuoto. I rossoneri sono sempre interessati al calciatore, anche perché il suo contratto con la Fiorentina è in scadenza. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro del serbo, riportando le intenzioni dei viola, che vorrebbero far firmare il rinnovo al calciatore e il direttore sportivo Daniele Pradè non vuole rinunciare al difensore tanto facilmente. Sarà provata ogni carta per convincerlo anche se per ora un nuovo accordo sembra essere difficile, se non impossibile, da raggiungere. Il Milan quindi resta alla finestra.