Notizie Milan – Le sconfitte servono per rafforzarsi, ora serve un segnale

MILANO – Matteo Marani, noto giornalista sportivo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della tre a zero con cui il Lille ha steso il Milan, a San Siro, ieri sera. Ecco le parole sul momento dei rossoneri.

: “La sconfitta è arrivata contro la squadra più forte del girone. Loro hanno fatto una partita praticamente perfetta, cito Yazici e Sanches. Hanno dominato in attacco, a centrocampo. il Milan ha affrontato una squadra davvero forte. Le sconfitte però servono per rafforzarsi e da come i rossoneri usciranno da questa partita sarà un segnale importante per tutta la stagione. Anche la gara con L’Hellas Verona non sarà semplice, perché la squadra di Juric sa chiudersi benissimo, però non penso sia giusto criticare troppo la squadra di Pioli. Prima di questo 0-3 sono stati totalizzati 24 risultati utili consecutivi. Questa è una cosa importate perché ha restituito dignità al Milan dopo gli ultimi anni davvero deludenti. E’ una sconfitta pesante certo e vedremo se ha delle conseguenze ma sottolineiamo il grande lavoro fatto. Forse i rossoneri sono sopravvalutati, candidati addirittura alla vittoria dello scudetto, non credo nella vittoria del campionato, penso invece che i rossoneri possano fare davvero grandi cose“.