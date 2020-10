Notizie Milan – Le prime foto di Bakayoko come nuovo giocatore del Napoli

MILANO – Tiémoué Bakayoko è un nuovo calciatore del Napoli. Il Milan, in questa sessione di mercato estiva, ha inseguito a lungo il centrocampista francese, di proprietà del Chelsea. I rossoneri però non sono riusciti a riportare il giocatore a Milanello, dato che a spuntarla è stato il Napoli. Un vero e proprio colpo per la società partenopea, che è arrivato ‘all’ombra del Vesuvio’ probabilmente su consiglio di Gennaro Gattuso, che aveva già allenato il mediano, nella sua avventura in rossonero. Proprio la società azzurra sui suoi profili social, ha pubblicato la prima foto del giocatore da nuovo calciatore del Napoli, anche se solo con la divisa di allenamento.