Notizie Milan – Le parole di Paolo Maldini a Sky Sport

Notizie Milan – Le parole di Paolo Maldini a Sky

MILANO – Ha parlato ai microfoni di Sky Sport il direttore tecnico Paolo Maldini! Il dirigente rossonero, in occasione del sorteggio del calendario della Serie A 2020-2021, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla nota televisione satellitare.

Inizialmente, si è soffermato sul mercato, affermando che la società si è fatta trovare pronta per alcune operazioni inaspettate, portandone a termine altre più complicate, come il rinnovo di Ibra. Proprio sullo svedese, l’ex capitano rossonero ha sottolineato ancora una volta l’importanza che ha per la squadra: Zlatan, infatti, ha portato competitività e a 38 anni può ancora fare la differenza. Un altro che potrebbe spostare gli equilibri per Maldini è il nuovo acquisto Brahim Diaz, che può giocare in diversi ruoli. Inoltre, ha speso alcune parole sulla società, che lui vede in grande crescita e che, grazie ai rinforzi, alla quadra del bilancio e alla speranza di ottenere buoni risultati, potrà fare grandi cose. Infine, nonostante non sia dichiarato apertamente, Maldini ha detto quello che deve essere l’obiettivo del Milan per questa nuova stagione: tornare in Champions League.