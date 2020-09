Notizie Milan – Le parole di Massimo Maccarone sui rossoneri

MILANO – Massimo Maccarone ha il rossonero dipinto sul cuore. Infatti, nonostante non abbia mai vestito la maglia del Milan in competizioni ufficiale, l’ex attaccante di Empoli e Palermo è cresciuto nelle giovanili del club. Gli insegnamenti rossoneri, poi, si sono visti tutti, dato che in 740 partite disputate in carriera ha realizzato ben 234 gol.

Ai microfoni di Radio Sportiva, inoltre, Big Mac è tornato a parlare dei rossoneri. Il bomber di Galliate ha affermato: “Spero che il Milan inizi la nuova stagione sulla scia di quella passata. Sono contento per Pioli, merita questa occasione. Ci sono giovani forti: con i nuovi innesti e il rinnovo di Ibra, il leader della squadra, i rossoneri possono fare molto bene“.