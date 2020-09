Notizie Milan – Le parole di Emil Roback dopo il match con il Novara

MILANO – Il Milan potrebbe aver trovato un nuovo gioiellino! Si tratta di Emil Roback, attaccante svedese classe 2003, acquistato quest’estate dall’Hammarby. Il giovane calciatore ha disputato il ritiro estivo di Milanello con la prima squadra e si è messo in mostra nell’ultimo match contro il Novara, ricevendo i complimenti del resto dei compagni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a fine gara il ragazzo ha rilasciato delle dichiarazioni in cui spiega le ragioni del suo trasferimento al Milan. Roback afferma che inizialmente non avrebbe voluto venire in Italia, soprattutto perché su di lui era forte l’interesse di squadre come l’Arsenal e il Bayern Monaco. Alla fine, però, ha seguito l’istinto, che gli suggeriva i colori rossoneri; molto probabilmente, anche il rinnovo del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic è stato decisivo per la sua scelta. Adesso, la giovane promessa svedese si trova al Milan ed ha la possibilità di crescere sempre di più all’ombra del suo mito.