Notizie Milan – Le immagini del primo allenamento di Brahim Diaz

MILANO – Ecco le prime immagini con la casacca rossonera per Brahim Diaz! Il giovane centrocampista spagnolo è finalmente arrivato a Milano, dove ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. Nella giornata di ieri, inoltre, ha svolta la prima seduta a Milanello con il resto della squadra.

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società rossonera ha mostrato le immagini del primo allenamento di Brahim Diaz con i diavoli. Tanti sorrisi e tanta concentrazione per l’ex Real Madrid, che viene accolto con gioia da tutti, soprattutto da mister Pioli. Il tecnico, infatti, lo ha abbracciato con affetto e ha indicato lo stemma del Milan cucito sul petto del giovane: d’ora in poi dovrà combattere per quei colori.