Notizie Milan – Laxalt: “Tutte le squadre hanno punti deboli”

MILANO – Continua la marcia di avvicinamento a Celtic-Milan. Diego Laxalt ha parlato della gara che lo vedrà affrontare la sua ex squadra. Ecco che cosa ha detto.

“Ogni squadra ha i suoi punti deboli, ma non ho bisogno di dire allo staff qui come gioca il Milan e come lavora. Noi siamo preparati e i nostri allenatori ci hanno detto esattamente come vogliono che giochiamo. Io mi sto preparando per questa partita come farei per qualsiasi altra. Quando sarò in campo, affronterò i miei compagni di squadra che ho lasciato solo poche settimane fa, ma cerco di dare il meglio di me per il Celtic in campo. L’allenatore ci ha detto che dobbiamo avere fiducia nel nostro gioco ed essere aggressivi. Dobbiamo restare uniti , visto che abbiamo molte partite in programma. Guardiamo sempre avanti e siamo sempre positivi e credo davvero che questa sia una squadra che può e sa come vincere“.