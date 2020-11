Notizie Milan – Lavoro diplomatico per far rinnovare Donnarumma

MILANO – Il futuro di Gigio Donnarumma è sempre al centro della cronache. Il Milan non ha perso le speranze s un nuovo possibile accordo. L’impressione però è che servirà un grande lavoro di diplomazia da parte dei rossoneri. Sia con il portiere, che con la sua famiglia, senza dimenticare l’agente dell’estremo difensore. Mino Raiola. Vero e proprio ago della bilancia in questa complicata ‘partita a scacchi’. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Tra i tanti rinnovi che vedranno impegnato il Milan nei prossimi mesi, quella legata a Donnarumma è senza ombra di dubbio quella più complessa. Anche per come è andata in passato, quando il portiere sì firmo, ma al termine di un’estenuante trattativa.