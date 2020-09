Notizie Milan – L’Arsenal interessato a Serge Aurier

MILANO – Nuovi intrighi di mercato il Milan! Anche questa volta, le notizie giungono dal Regno Unito, dove le trattative estive stanno entrando sempre più nel vivo. Secondo quanto riportato da FootMercato, infatti, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi su Serge Aurier del Tottenham, che rientrava anche negli interessi dei rossoneri da tempo.

I Gunners, in questi giorni, sembra stiano ricevendo diverse offerte per Hector Bellerin: sul terzino spagnolo sarebbe forte il pressing di Paris Saint Germain, Juventus e Bayer Leverkusen. I francesi, però, sembrano essere in vantaggio su tutti, avendo già trovato un accordo di massima con il club inglese, che ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto. Nel mirino, dunque, è finito anche il terzino ivoriano degli Spurs, che il Milan sta seguendo da settimane: un nuovo intrigo di mercato è iniziato.