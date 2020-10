Notizie Milan – L’appello di Seedorf ai tifosi per il Derby

MILANO – Il Derby di Milano è una partita speciale che ho giocato sia con le maglie dell’Inter che del Milan e anche come allenatore nel 2014! Guardare gli spalti con 80.000 tifosi è una magia, ma oggi sappiamo che sarà diverso a causa della pandemia. Speriamo che i tifosi tornino presto, nel frattempo uniamo le forze per rispettare le regole di prevenzione per il Covid perché il ritorno allo stadio dipende anche dal nostro comportamento! Godetevi la partita e state tranquilli!

Questa la didascalia che accompagna l’ultimo post di Clarence Seedorf sui suoi profili social. L’ex calciatore e allenatore del Milan ha fatto un appello ai tifosi.