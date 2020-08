Notizie Milan – L’agente di Calhanoglu atteso in Italia

MILANO – Dopo quello di Zlatan Ibrahimovic, in casa Milan c’è attesa per un altro rinnovo di contratto. Si tratta di quello di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994, che sui social ha già lanciato un messaggio positivo: infatti, ha pubblicato un post in cui accoglie di nuovo Ibra e promette di fare grandi cose con lui nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’agente del giocatore è atteso in Italia nei prossimi giorni: dovrà discutere con la dirigenza rossonera il rinnovo del suo assistito, il cui contratto scade a giugno del 2021. L’idea del procuratore è quella di prolungare la permanenza a Milano fino al 2024 e aumentare lo stipendio fino a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Calhanoglu, che in tre stagioni al Milan ha totalizzato 129 presenze e 23 gol, sembra intenzionato a continuare la sua avventura rossonera. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi.