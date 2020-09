Notizie Milan – La trattativa per Bakayoko è ancora in stallo

MILANO – Nessuno sviluppo nella telenovela tra il Milan e Tiémoué Bakayoko! La società rossonera stava trattando il centrocampista francese del Chelsea da settimane, ma negli ultimi giorni i contatti tra i due club si erano raffreddati: il problema, infatti, era nella differenza tra domanda e offerta.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la trattativa per il giocatore dei Blues è ancora in stallo. Non ci sono stati sviluppi nell’affare, con la distanza tra le cifre che ancora persiste: il Milan, infatti, non vorrebbe offrire più di 25 milioni di euro per il riscatto, mentre il Chelsea ne chiede almeno 30. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, anche se le possibilità di rivedere Bakayoko in rossonero diminuiscono man mano che il tempo avanza.