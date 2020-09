Notizie Milan – La trattativa per Bakayoko è ad un punto morto

MILANO – Nessun passo avanti nella trattativa per Tiémoué Bakayoko! Da settimane, ormai, il Milan sta portando avanti con il Chelsea dei contatti serrati per il ritorno in Italia del centrocampista francese; dopo vari stop e nuove accelerate, però, adesso sembra che tutto si sia di nuovo arrestato.

Secondo quanto riportato da Sport Witness, la trattativa per Bakayoko si trova ad un punto morto. I due club, infatti, sono giunti ad una situazione di stallo, dato che entrambi sembrano non volersi muovere dalle loro posizioni. Per questo motivo, i rossoneri hanno cominciato a guardarsi intorno e, nelle ultime ore, sembra aver preso piede l’ipotesi Matias Vecino per la mediana.