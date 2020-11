Notizie Milan – La strategia per il rinnovo di Franck Kessie

MILANO – I rinnovi contrattuali in casa Milan continuano a tenere banco. Da Donnarumma a Ibrahimovic, da Romagnoli a Calhanoglu, passando anche per Franck Kessie. Proprio sul centrocampista ivoriano arrivano gli ultimi aggiornamenti. L’idea del club rossonero è quella di proporre al calciatore un nuovo accordo su base quinquennale. Lo stesso giocatore vuole continuare ad indossare la maglia del Diavolo e questo sembra influire molto proprio sulla trattativa. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e il Milan ha deciso di accelerare i tempi, viste le prestazioni del giocatore e le sue intenzioni. Inoltre kessie è uno dei leader in campo e nello spogliatoio della rosa rossonera e la dirigenza non ha alcuna intenzione di perderlo.