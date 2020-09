Notizie Milan – La società stila il programma di settembre

MILANO – Si sa, settmbre è sempre il mese dei nuovi inizi: un nuovo anno di scuola, un nuovo anno di lavoro, un nuovo amore, ecc… Soprattutto, però, il settembre del 2020 sarà il mese dell’inizio di una nuova stagione calcistica, dopo i tanti problemi causati dal Covid-19.

Per questo, il Milan, attraverso una nota sul proprio sito web ufficiale, ha deciso di stilare il programma della squadra per questo mese. In queste righe, infatti, vengono presentati tutti gli impegni che riguarderanno sia la squadra allenata da mister Pioli sia le ragazze di mister Ganz. Ecco le parole del club:

“Altre due amichevoli, due giornate di campionato e un turno di qualificazione alla prossima Europa League. Il 2020 anomalo dei rossoneri riparte ufficialmente in questo mese di settembre: dopo aver chiuso il sipario del 2019/20 l’1 agosto scorso con Milan-Cagliari, ecco che all’orizzonte si vedono già le prime avvisaglie del 2020/21. Dopo l’amichevole con il Novara, i rossoneri effettueranno dei test contro il Monza, sabato 5 alle 20.45 a San Siro, e contro il Vicenza, mercoledì 9 settembre a Milanello.

Il primo impegno ufficiale dei rossoneri sarà invece il 17 settembre contro lo Shamrock Rovers al Tallaght Stadium di Dublino per il secondo turno preliminare di Europa League in gara secca. Nel weekend 19/20 settembre, ecco il taglio del nastro della Serie A 2020/21: la prima giornata vedrà i rossoneri impegnati contro il Bologna a San Siro. In caso di passaggio del turno di Europa League contro gli irlandesi, il Milan tornerà poi in campo il 24 settembre a San Siro contro la vincente della sfida tra Bodø/Glimt e Žalgiris Vilnius, sempre in gara unica.

Ed è di nuovo campionato: il 26/27 settembre la formazione di Stefano Pioli affronta il Crotone allo Scida per la seconda giornata. L’eventuale spareggio per l’accesso alla fase a gironi di Europa League è in programma l’1 ottobre.

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Le rossonere di Mister Ganz, dopo due vittorie nelle prime due giornate, aprono il mese di settembre sabato 5 alle 17.45 contro il Pink Bari, in casa al Vismara. Sarà questo l’unico impegno del mese per la Prima Squadra Femminile, con il campionato che darà poi spazio agli impegni della nazionale“.