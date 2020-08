Notizie Milan, la società ricorda sui social la Supercoppa del 1992

Notizie Milan – La società ricorda la Supercoppa del 1992

MILANO – Giorno di grandi ricordi per il Milan! Il 30 agosto di ben 28 anni fa, infatti, i Diavoli, Campioni d’Italia in carica, conquistavano la loro seconda Supercoppa Italian, battendo il Parma di Nevio Scala. La squadra di Fabio Capello portò a casa il trofeo battendo gli emiliani per 2-1, grazie alle reti di Marco Van Basten e Daniele Massaro.

Attraverso un post sul suo profilo Twitter ufficiale, la società rossonera ricorda la vittoria di questo titolo: un video carico di emozioni e di nostalgia dei tempi andati, concluso con il sorriso di capitan Baresi che solleva al cielo il trofeo. Il Milan celebra, quindi, la vittoria della Supercoppa del 1992, rendendo ancora una volta omaggio alla grandissima squadra che dominava in Italia e in Europa.