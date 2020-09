Notizie Milan – La società presenta Brahim Diaz sui social

MILANO – Brahim Diaz in rossonero: inizia l’avventura! Il giocatore spagnolo è arrivato a Milano questa settimana, ha svolto le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto. Ieri ha svolto il primo allenamento con la squadra, dove è stato accolto da mister Pioli, ed ha avviato la sua nuova vita con il Milan.

Inoltre, questa mattina, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società rossonera ha presentato Brahim Diaz. “Pronto a balzare… Pronto a scatenarsi” recita la didascalia: il nuovo giocatore del club sembra determinato a far bene e a contribuire con la sua forza a far tornare il Milan al posto che gli spetta. L’avventura di Brahim in rossonero è appena iniziata!