Notizie Milan – La società celebra il Milan Club Morocco

MILANO – Il Milan è veramente seguito in tutto il mondo! Le gesta del club rossonero hanno riecheggiato in ogni paese e nazione e hanno attirato l’interesse di tantissimi appassionati di calcio: alcuni sono diventati veri e propri supporters milanisti, che durante la settimana fanno di tutto per poter seguire la propria squadra. Tra questi ci sono anche dei rossoneri che vengono dal Marocco, nazione nordafricana ricca di fascino e storia.

Attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale, la società rossonera ha voluto celebrare il Milan Club Morocco, associazione di tifosi milanisti riconosciuta ufficialmente. Nel pezzo sono state riportate le parole di uno dei membri del club, grande appassionato del Milan da molti anni. Ecco le parole riportate dal club:

“Questa storia è diversa, perché non parlerò in forma individuale ma a nome di un gruppo di persone (300), di diverse fasce d’età. Siamo marocchini ognuno di noi pensava di essere l’unico nel suo quartiere a tifare Milan. Poi alcuni membri hanno iniziato a conoscersi: prima distretto per distretto, poi per tutta la città e infine in tutto il paese!

Dopodiché abbiamo formato il nostro gruppo, il Milan Club Morocco, come una famiglia Rossonera. Il giorno più importante è stato quando la direzione del Club ci ha concesso il riconoscimento ufficiale, nel 2017, un momento pieno di emozioni. Da quel giorno abbiamo capito davvero di appartenere alla grande famiglia rossonera, e ora ci incontriamo a vedere ogni partita del Milan insieme“.