Notizie Milan – La rivincita di Davide Calabria in rossonero

MILANO – La rivincita di Davide Calabria. In Milan-Bologna il terzino rossonero è stato uno dei migliori in campo, tra gli uomini di Stefano Pioli. Una risposta sul capo, dopo le tante critiche dell’ultimo periodo e un’estate passata da cedibile. I rossoneri, infatti, nella sessione estiva ha inseguito, e provato a portare a Milanello, Serge Aurier in quel ruolo. Il Diavolo sembrava essere alla ricerca di un terzino destro, anche i nomi di Dumfries e Emerson Royal, sono stati accostati al club meneghino. Calabria però ha dimostrato nelle ultime uscite di meritare una nuova chance, la buona prova del calciatore è testimoniata anche di voti dati dai quotidiani sportivi alla sua prestazione.