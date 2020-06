Notizie Milan – La ripartenza del calcio e il debutto delle nuove regole

MILANO – Il calcio in Italia ormai è prossimo alla ripartenza. Poche ore ancora e poi sarà tempo di Juve-Milan, prima partita dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus. Bianconeri e rossoneri si affronteranno nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, allo Stadium di Torino. La ripresa delle ostilità però segnerà anche il debutto delle nuove regole, studiate per abbassare la soglia di rischio legata al contagio da Covid-19. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, sono vietate le strette di mano o gli abbracci dopo i goal. Niente sputi e per quanto riguarda le proteste, potranno essere fatte solo rispettando la distanza di sicurezza di un metro e mezzo. In caso contrario i calciatori saranno ammoniti per eccessiva vicinanza. Queste novità si vanno ad aggiungere a quelle sulle sostituzioni: passate da 3 a 5, che saranno distribuite in 3 momenti. E a quelle sui supplementari: aboliti. In caso di pareggio, al termine dei canonici 90′, si andrà direttamente ai calci di rigore.

