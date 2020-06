Notizie Milan – La retrocessione degli Hearts spinge Hickey in rossonero?

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan ha messo gli occhi su un giovanissimo terzino sinistro scozzese: Aaron Hickey. Il calciatore in questa stagione è retrocesso in Serie B con la sua squadra, gli Hearts. Una situazione che potrebbe avere grosse ripercussioni soprattutto nella prossima finestra di mercato, con molti club pronti a dividersi i migliori giocatori. Hickey è tra questi e infatti i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza, che come al solito quando si tratta di obiettivi del diavolo, è rappresentata dalla Lazio. Le due squadre, infatti, sembrano seguire davvero gli stessi calciatori e non è la prima volta che rossoneri e biancocelesti entrano in rotta di collisione sul mercato.

