MILANO – La Regione Lombardia ha deciso di riaprire gli impianti sportivi, secondo quanto riporta l’Ansa. E’ arrivata infatti l’ordinanza del residente Attilio Fontana, che permette quindi il ritorno anche allo stadio, ma a capacità ridotta ovviamente. Sempre secondo quelle che sono le normative da rispettare per il Coronavirus, sarà permesso l’accesso a 1.000 spettatori in quelli all’aperto e a 700 spettatori in quelli al chiuso.